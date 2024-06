Wiener Aktienmarkt vorbörslich befestigt erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Mittwoch zum Handelsstart mit klaren Aufschlägen erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,53 Prozent höher. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird nach den Vortagsabschlägen klar im Plus erwartet.

Laut Helaba-Analysten sorgen zur Wochenmitte die zur Veröffentlichung anstehenden US-Verbraucherpreise und die Fed-Zinsentscheidung für Spannung an den internationalen Finanzmärkten. Zwar sei eine Zinssenkung nahezu ausgeschlossen, entscheidend für die Markterwartungen sind aber die neuen Projektionen sowie die Ausführungen von Fed-Chef Powell, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt liegt sowohl auf Unternehmensebene als auch von Analystenseite eine dünne Meldungslage vor. Der Flughafen Wien legte Verkehrszahlen für den Monat Mai vor und berichtete laut Erste Group-Experten über einen Zuwachs bei den Passagierzahlen am führenden heimischen Airport in Höhe von mehr als fünf Prozent zum Vorjahreszeitraum. Die Erholung in der Luftfahrtbranche setze sich nach der Corona-Pandemie weiter fort.

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit klaren Abgaben aus dem Handel gegangen. Auch im europäischen Börsenumfeld herrschten die roten Zahlen vor. Zu Börsenschluss hielt der Leitindex ATX deutliche 1,08 Prozent im Minus bei 3.612,89 Punkten.

Die heimischen Bankenwerte ließen sich von den Kursverlusten ihrer europäischen Branchenkollegen anstecken und gaben ebenfalls nach. Am unteren Ende des ATX fielen BAWAG 2,8 Prozent, Erste Group gaben 1,6 Prozent nach und für Raiffeisen Bank International ging es 1,4 Prozent nach unten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

FACC +7,69% 8,40 Euro AUSTRIACARD +2,54% 6,05 Euro Marinomed +2,34% 13,10 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom -3,40% 8,52 Euro BAWAG -2,75% 58,25 Euro Rosenbauer -2,54% 34,60 Euro

ste

ISIN AT0000999982