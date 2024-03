Wiener Aktienmarkt vorbörslich behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch behauptet aufnehmen. Auch an anderen Börsen werden keine größeren Bewegungen erwartet. Viele Anleger dürften im Vorfeld des Osterwochenendes nicht aktiv sein.

Auch am Dienstag gab es kaum Bewegung. Der ATX stieg um 0,08 Prozent auf 3.499,12 Punkte. Unter den Einzelwerten steigerten sich die Aktien von Addiko erneut stark, und zwar um über acht Prozent. Gesucht waren darüber hinaus Strabag SE mit plus 6,7 Prozent und AT&S mit plus 5,5 Prozent.

