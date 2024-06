Wiener Aktienmarkt vorbörslich ein wenig höher erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag mit einem kleinen Plus in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,17 Prozent. Das europäische Umfeld wird ebenfalls nur wenig verändert aber mit leicht positiver Tendenz erwartet.

Die Vorgaben von der Wall Street sind negativ - die am Donnerstag gemeldeten Wirtschaftsdaten sind zwar durchwegs schwach ausgefallen, konnten die Ängste vor vorerst anhaltend hohen Zinsen aber nicht lindern.

Spannung herrscht zudem bereits vor der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank am nächsten Donnerstag. Am Markt wird mit einer ersten Leitzinssenkung gerechnet. "Im Vorfeld der EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche dürfte Zurückhaltung bei den Marktteilnehmern sukzessive zunehmen. Größeres Überraschungspotenzial bei den heutigen Datenveröffentlichungen in den USA machen wir nicht aus", schreiben die Experten der Helaba. Datenseitig stehen heute in den USA mit den PCE-Deflatoren das bevorzugte Inflationsmaß der Fed im Kalender.

Die Meldungslage in Wien blieb, wie schon am gestrigen Feiertag, sehr dünn. Auch von Analystenseite blieb es bis dato sehr ruhig.

Am Donnerstag hatte der ATX geringfügig um 0,02 Prozent auf 3.651,78 Zähler nachgegeben. Das Geschäft in Wien hatte sich feiertagsbedingt sehr ruhig gestaltet und erfolgte bei moderaten Umsätzen.

Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten zählten Vienna Insurance Group mit einem Abschlag von 2,0 Prozent. Unter den Indexschwergewichten büßten OMV in einem negativen europäischen Öl-Sektor ein Prozent an Wert ein. voestalpine gaben um 0,3 Prozent nach. Die Gewinnerliste im prime market wurden von EuroTeleSites mit einem Kursanstieg um 4,7 Prozent angeführt. Zumtobel gewannen knapp drei Prozent und Frequentis schlossen 2,8 Prozent höher.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

EuroTeleSites +4,65% 3,83 Euro Zumtobel +2,99% 6,20 Euro Frequentis +2,80% 29,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

AUSTRIACARD -3,10% 5,93 Euro Vienna Insurance Group -2,00% 29,35 Euro FACC -1,41% 7,00 Euro

