Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas fester erwartet

Die Wiener Börse wird am Mittwoch zu Handelsbeginn mit etwas festerer Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Plus von 0,67 Prozent. Auch das europäische Umfeld wird freundlich erwartet. Die Vorgaben der Übersee-Börsen fielen überwiegend positiv aus.

Am Vormittag richtet sich die Aufmerksamkeit an den Finanzmärkten auf die Datenveröffentlichungen in der Eurozone. Hier stehen die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und Frankreich sowie für die gesamte Eurozone an, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Unternehmensseitig rücken Lenzing in den Fokus. Der Faserhersteller kämpft weiter mit dem wirtschaftlichen Umfeld und schreibt fast eine halbe Milliarde Euro ab. Die jährliche Evaluierung der Bewertung von Vermögenswerten gemäß den internationalen Bilanzierungsregeln (IFRS) habe eine Wertminderungsbedarf von bis zu 480 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 ergeben, teilte das Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss mit.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,40 Prozent höher bei 3.384,41 Punkten geschlossen. Mit Blick auf die Geldpolitik wichtiger internationaler Notenbanken war die Bank of Japan auf ihrer jüngsten Zinssitzung am Dienstag wie erwartet bei ihrer ultralockeren Geldpolitik geblieben. Zunehmend richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag.

Von Unternehmensseite stand Andritz mit einem neu an Land gezogenen Auftrag in Griechenland im Zentrum. Die griechische Baufirma Terna hat den Grazer Konzern mit der Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung für den neuen Pumpspeicherkomplex Amfilochia in Zentralgriechenland beauftragt. Das Projekt ist die größte netzgebundene Energiespeicherinvestition in Griechenland und wird etwa 816 GWh elektrische Energie pro Jahr liefern, so das Technologieunternehmen. Die Titel der Andritz steigerten sich um 1,26 Prozent.

Mit Blick auf die größten Gewinner im prime market Segment gingen die Aktien von AT&S mit starken Zuwächsen von 5,47 Prozent aus dem Handel. Ihnen folgten Lenzing mit plus 3,85 Prozent und Mayr-Melnhof mit plus 2,69 Prozent. Klar schwächer schlossen indes UBM mit minus 2,29 Prozent, Addiko Bank gaben um 1,75 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

AT&S +5,47% 22,76 Euro Lenzing +3,85% 31,00 Euro Mayr-Melnhof +2,69% 122,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -2,41% 0,81 Euro UBM Development -2,29% 21,30 Euro Addiko Bank -1,75% 14,00 Euro

