Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas höher erwartet

Der Handelsauftakt an der Wiener Börse wird am Donnerstag mit einer freundlichen Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn mit plus 0,1 Prozent. An den europäischen Leitbörsen sollte es mit den Aktienkursen ebenfalls etwas nach oben gehen.

Heute steht die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank international im Mittelpunkt des Interesses, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Eine Reduzierung der Leitzinsen um 25 Basispunkte gilt laut den Experten nahezu als sicher. In den vergangenen Wochen haben Vertreter der Zentralbank unisono einen solchen Schritt in Aussicht gestellt. Auch für die Zeit danach wurden Andeutungen gemacht, dass die Geldpolitik weiter gelockert werden kann, hieß es weiter.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine recht dünne Meldungslage vor. Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und revidierte ihr Kursziel für die voestalpine-Aktie leicht von 38 auf 39 Euro nach oben. Gleichzeitig wurde die Kaufempfehlung "Buy" für die Titel des Stahlkonzerns nach starken Viertquartalszahlen bestätigt.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einen knappen Plus von 0,14 Prozent und 3.647,77 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es deutlicher nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgte die Hoffnung, dass die EZB bei ihrer Zinsentscheidung am Donnerstag zum ersten Mal seit 2019 die Zinsen senkt.

Stark gesucht waren am Mittwoch voestalpine. Die Aktien des Stahlkonzerns gewannen nach Meldung von Jahresergebnissen 2,7 Prozent. Der Stahlkonzern hat für 2023/24 einen Einbruch beim Nettogewinn vermeldet, was jedoch erwartet worden war.

An der Spitze im prime market lagen die Aktien von Rosenbauer mit einem Kursplus von 5,1 Prozent. Dem Wirtschaftsmagazin "trend" zufolge will eine Investorengruppe, bestehend aus dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, dem Industrielle Stefan Pierer und zwei Firmen aus dem Umfeld der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim Feuerwehrausrüster einsteigen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Rosenbauer +5,10% 33,00 Euro UBM Development +3,45% 21,00 Euro AT&S +3,39% 21,94 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Marinomed -4,80% 12,90 Euro RHI Magnesita -2,30% 38,30 Euro Zumtobel -1,97% 5,98 Euro

