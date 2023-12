Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch den Handel mit etwas schwächerer Tendenz aufnehmen. So signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,28 Prozent. Die europäischen Leitbörsen werden zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet.

Die Vorgaben von der Wall Street fielen positiv aus, die Märkte in Asien zeigten sich heute früh hingegen uneinheitlich. Im Fokus steht die letzte Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve in diesem Jahr. Am Abend und auch schon im Vorfeld richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf die geldpolitische Entscheidung der Fed, kommentierten die Helaba-Experten. Marktteilnehmer rechnen mit einem unveränderten Zinsniveau. Marktbeobachter achten aber darauf, welche Signale die Währungshüter um ihren Chef Jerome Powell für das kommende Jahr senden werden.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich sehr dünn. Der Flughafen Wien legt heute Verkehrsergebnisse vor.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,19 Prozent schwächer bei 3.299,08 Punkten geschlossen. In den Fokus rückten US-Daten zur Teuerung. So blieb die Inflation in den Vereinigten Staaten auf dem Rückzug. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im November um 3,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit etwas langsamer als im Oktober mit 3,2 Prozent. Befragte Ökonomen hatten damit gerechnet.

Auf Unternehmensebene lag am heimischen Markt eine sehr dünne Meldungslage vor. Flughafen Wien gewannen im Vorfeld der Verkehrszahlenvorlage 0,8 Prozent an Höhe.

Nach einer neuen Expertenmeinung fielen Kapsch TrafficCom um 0,4 Prozent auf 9,2 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Mautausrüsters von 17 auf 15,1 Euro nach unten gesetzt. Das Anlagevotum "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Porr +3,74% 12,76 Euro AT&S +1,61% 25,22 Euro Lenzing +1,51% 33,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -2,39% 49,00 Euro BAWAG -2,21% 46,90 Euro Schoeller-Bleckmann -1,94% 40,40 Euro

