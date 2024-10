Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Montag mit etwas tieferen Notierungen in die neue Handelswoche starten. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund vierzig Minuten vor Sitzungsbeginn 0,4 Prozent im Minus. Auch das europäische Umfeld wird zu Wochenbeginn knapp behauptet erwartet.

Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen sowohl in der Eurozone als auch in den USA sorgen laut den Helaba-Experten aber für eine anhaltend gute Grundstimmung. Sehr dünn gestaltete sich bis dato noch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen.

Während die Vorgaben von den US-Aktienmärkten positiv ausfielen, fanden die Märkte in Asien heute früh keine einheitliche Richtung. Die chinesische Zentralbank greift der schwächelnden Wirtschaft mit einer erwarteten Leitzinssenkung erneut unter die Arme, wurde bekannt.

In Europa rückten Erzeugerpreise aus Deutschland ins Blickfeld der Anleger. Die Preise auf Herstellerebene sind wegen günstigerer Energiepreise weiter gesunken. Im September gingen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 1,4 Prozent zurück. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 1,1 Prozent erwartet. Am Nachmittag steht dann in den USA der Index der Frühindikatoren auf der Agenda.

Am Freitag hatte der ATX 0,45 Prozent auf 3.627,45 Einheiten zugelegt. Auf Wochensicht ist der ATX damit rund 0,4 Prozent gestiegen. Im europäischen Umfeld gingen die Indizes ebenfalls mehrheitlich nach oben.

Unter den Einzelaktien fielen voestalpine-Titel in den Blick. Angesichts der Wirtschaftskrise und des lahmenden Automobilsektors in Deutschland strukturiert der Linzer Stahlkonzern den Kfz-Zulieferbereich in dem Nachbarland nun massiv um. Die Anleger goutierten diesen Schritt, die Aktie stieg 2,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

AT&S +2,85% 20,22 Euro voestalpine +2,42% 20,28 Euro EuroTeleSites +2,17% 4,95 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Addiko Bank -4,75% 19,05 Euro Pierer Mobility -1,46% 20,30 Euro Kapsch TrafficCom -1,28% 7,70 Euro

