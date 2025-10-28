ATX
Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas schwächer erwartet
Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Impulse für die Börsen könnten die am Nachmittag anstehenden Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen liefern. Hier könnte der Stillstand der öffentlichen Verwaltung für eine Stimmungseintrübung sorgen, erwarten die Analysten der Helaba. Mit Spannung erwartet werden aber vor allem die im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed.
Am Montag hatte der ATX um 0,34 Prozent höher bei 4.682,14 Punkten geschlossen. Unter Druck kamen die Aktien von Kapsch TrafficCom und büßten nach einer Gewinnwarnung gut 12 Prozent ein. Wegen der "schwierigen Marktsituation", Verzögerungen bei großen Projektausschreibungen sowie wider Erwarten nicht gewonnenen Projekten rechnet der Mautsystemanbieter für das Halbjahr 2025/26 mit deutlich schwächeren Zahlen als erwartet. Palfinger-Aktien legten nach Meldung von Quartalszahlen 1,7 Prozent zu.
Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:
AT&S +3,97% 31,40 Euro UBM Development +2,56% 24,00 Euro AMAG +2,52% 24,40 Euro
Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:
Kapsch TrafficCom -12,57% 6,40 Euro Polytec -2,61% 2,99 Euro Pierer Mobility -2,12% 13,82 Euro
