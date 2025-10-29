Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte den Handel am Mittwoch mit etwas schwächerer Tendenz aufnehmen. Bankenindikationen sahen den heimischen Leitindex ATX rund eine halbe Stunde vor Sitzungsauftakt im Schnitt um 0,3 Prozent tiefer. Auch an den europäischen Leitbörsen wird zunächst wenig Bewegung erwartet.

Im Fokus der Anleger steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die nach dem Wiener Börsenschluss bekanntgegeben wird. "Marktteilnehmer gehen fest davon aus, dass die US-Notenbank das Leitzinsband heute um 25 Basispunkte auf 3,75-4,00 Prozent senken wird", schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar. Interessant werde sein, inwiefern die Kommunikation der Fed signalisiert, dass eine Zinssenkung im Dezember zu erwarten ist. Auch diese sei weitgehend eingepreist.

Die OMV hat im dritten Quartal 2025 ihren bereinigten Gewinn deutlich gesteigert. Der den Aktionären zurechenbare CCS-Periodenüberschuss vor Sondereffekten (bereinigt um Lagerhaltungseffekte) kletterte um 20 Prozent auf 594 Mio. Euro. Das CCS-operative Ergebnis vor Sondereffekten erhöhte sich auf 1,3 Mrd. Euro. Die Konzernerlöse beliefen sich auf 6,26 Mrd. Euro, wie die OMV am Mittwoch in der Früh mitteilte.

Am Dienstag hatte der ATX unverändert bei 4.682,31 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Kapsch TrafficCom +4,38% 6,68 Euro Polytec +2,01% 3,05 Euro Telekom Austria +1,31% 9,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

RHI Magnesita -3,24% 23,90 Euro Zumtobel -2,18% 3,81 Euro Palfinger -2,12% 32,30 Euro

