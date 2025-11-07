Wiener Aktienmarkt vorbörslich etwas tiefer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag den Handel erneut im Minusbereich aufnehmen. Bankenindikationen auf den ATX taxierten den Leitindex rund eine halbe Stunde vor dem Sitzungsauftakt um 0,22 Prozent schwächer. An den europäischen Leitbörsen werden zum Handelsstart moderate Gewinne signalisiert.

In dieser Woche seien die Erwartungen sinkender Leitzinsen in den USA gedämpft worden, schrieben Marktbeobachter der Helaba-Bank in ihrem Tageskommentar: "Dies lässt sich auf die Hoffnung auf eine Stabilisierung des Arbeitsmarktes zurückführen. Auch die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschte positiv." Mittlerweile sei eine Zinssenkung im Dezember nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 67 Prozent eingepreist.

Vonseiten der Analysten meldete sich die Berenberg Bank zu Lenzing. Die Analysten senkten ihr Preisziel von 26,50 auf 22,50 Euro. Zudem wurde für die Papiere des heimischen Faserherstellers das neutrale Anlagevotum "Hold" bestätigt. Die Lenzing-Titel schlossen am Donnerstag bei 22,90 Euro.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet und damit die Vortagesverluste ausgeweitet. Der ATX gab 0,36 Prozent nach auf 4.767,33 Punkte. Als belastend werteten Marktbeobachter am Berichtstag eine sehr negative internationale Anlegerstimmung an den europäischen Leitbörsen und in New York.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Verbund-Aktie mit einem klaren Kursplus von zwei Prozent in den Fokus, obwohl der Stromversorger eine negative Meldung geliefert hat. Eines der größten Kraftwerke Österreichs, das neue Verbund-Pumpspeicherkraftwerk Limberg III in Kaprun in Salzburg, kann aufgrund eines Maschinenausfalls monatelang keinen Strom produzieren.

Weiters rutschten Lenzing-Papiere in der laufenden Berichtssaison nach einer Zahlenvorlage um 7,7 Prozent ab.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +4,93% 14,06 Euro Frequentis +4,71% 75,60 Euro Polytec +3,07% 3,02 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -7,66% 22,90 Euro UBM Development -4,58% 22,90 Euro Zumtobel -4,23% 3,40 Euro

lof/moe

ISIN AT0000999982