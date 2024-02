Wiener Aktienmarkt vorbörslich fester erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit Zuwächsen aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX steigerte sich eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,60 Prozent. Negative Vorgaben aus Asien und den USA konnten zunächst nicht weiter belasten, nachdem es zum Beginn der Woche hinab gegangen war.

Konjunkturseitig standen bereits in der Früh Daten der deutschen Industrie im Blick. Diese hat Ende des vergangenen Jahres überraschend mehr Aufträge erhalten. Dabei stiegen die Bestellungen im verarbeitenden Gewerbe im Dezember im Monatsvergleich um 8,9 Prozent. Analysten hatten im Vorfeld mit plus 0,2 Prozent gerechnet.

Im weiteren Vormittagsverlauf richtet sich die Aufmerksamkeit unter anderem auf die Einzelhandelsumsätze in der Eurozone. Darüber hinaus werden sich am Dienstag US-Notenbanker zu Wort melden, allerdings erst nach Börsenschluss.

Am Montag hatte der ATX um 0,60 Prozent schwächer bei 3.420,01 Punkten geschlossen. Für einen verhaltenen Wochenstart sorgte das Schwinden der Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA.

Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Zinsfantasien getrübt. In Folge verpasste dann US-Notenbankchef Jerome Powell mit Äußerungen in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS den Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Pierer Mobility +3,27% 50,60 Euro Frequentis +2,99% 27,60 Euro Post +2,08% 31,85 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Warimpex -5,68% 0,83 Euro Semperit -4,38% 13,10 Euro DO&CO -2,89% 127,60 Euro

sto/mik

