Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn ein kleines Plus von 0,06 Prozent an. Auch das europäische Umfeld wird nur wenig verändert erwartet. Die Vorgaben von der Wall Street fielen positiv aus, die Märkte in Asien fanden keine einheitliche Richtung.

Datenseitig gilt der Blick den europäischen BIP- und -Inflationszahlen, die aber nach den gestern bereits veröffentlichten deutschen und spanischen Werten wohl keine wesentlichen Veränderungen an den Zinserwartungen hervorrufen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Von Unternehmensseite sollten OMV nach Zahlenvorlage in den Fokus rücken. Der OMV-Konzern, der im Vorjahr von sehr hohen Öl- und Gaspreisen profitiert hatte, musste im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres wie erwartet einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen.

Am Montag hatte der ATX um 1,31 Prozent höher bei 3.060,24 Punkten geschlossen. Angetrieben wurden die heimischen Indizes von den starken Kursgewinnen von Erste Group und Palfinger nach gut aufgenommenen Ergebnisvorlagen.

Erste Group-Aktien gewannen am Montag 3,5 Prozent. Der Bankkonzern hat in den ersten neun Monaten seinen Nettogewinn um 40,2 Prozent auf 2,31 Mrd. Euro gesteigert. Zurückzuführen sei das auf das höhere Zinsumfeld, das gestiegene Kreditvolumen und auf ein besseres Handelsergebnis, teilte die Bank mit.

Noch stärker nach oben ging es nach Meldung von Zahlen mit Palfinger. Die Aktien des Kranherstellers waren mit einem Plus von 8,9 Prozent die klaren Tagesgewinner im prime market. Das operative Ergebnis (EBIT) von Palfinger verbesserte sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 112,5 auf 165 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,6 auf 1,8 Mrd. Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Palfinger +8,85% 22,75 Euro Kapsch TrafficCom +4,42% 8,98 Euro Erste Group +3,46% 33,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Mayr-Melnhof -2,72% 107,20 Euro Austriacard -1,72% 5,70 Euro Porr -1,43% 11,00 Euro

ISIN AT0000999982