Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag gut behauptet erwartet. Eine Indikation auf den heimischen ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,15 Prozent etwas höher. Rückenwind lieferte wohl unter anderem die gute Stimmung im US-Techsektor.

Mit Blick auf konjunkturseitige Impulsgeber ist am Vormittag die Aufmerksamkeit auf die Veröffentlichung der ZEW-Salden gerichtet. "In Deutschland ist mit einer weiteren kleinen Stimmungsverbesserung zu rechnen", schickten die Analysten der Heleba voraus. Eine positive Indikation lieferte dafür die sentix-Umfrage.

"Es wäre das elfte Plus in Folge und dies lässt auf eine Belebung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten im zweiten Halbjahr hoffen", so die Analysten weiter. "Zwar sind wir gegenüber dem Konsens leicht zuversichtlicher gestimmt, mit massivem Gegenwind für die vorhandenen Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB rechnen wir aber nicht."

In den USA stehen indes die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Fokus. Bei den Erlösen im Einzelhandel dürften die Pkw-Absatzzahlen im Mai zu einem kleinen Plus beitragen, schrieb die Helaba. "Unter einem guten Vorzeichen steht die Industrieproduktion".

Bemerkenswert ist laut Helaba zudem die große Anzahl an Redebeiträgen der Fed vor dem Hintergrund der eingepreisten Zinssenkungswahrscheinlichkeit im September (rund 75 Prozent).

Am Montag hatte der ATX um 0,70 Prozent höher bei 3.559,34 Punkten geschlossen. Auftrieb gab insbesondere die Erholung bei den schwer gewichteten Bankaktien, nachdem vor dem Wochenende noch die Sorge vor einem Sieg der rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) bei den kürzlich ausgerufenen Neuwahlen in Frankreich die Aktienanleger verschreckt hatte.

Nach einer Gewinnwarnung brachen zum Beginn der Woche Pierer Mobility um gut 20 Prozent auf 28,2 Euro ein. Seit Jahresbeginn steht ein Kursverlust von über 40 Prozent zu Buche.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +5,21% 22,20 Euro Erste Group +2,50% 43,07 Euro RHI Magnesita +2,46% 37,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -20,34% 28,20 Euro Austriacard -3,25% 5,66 Euro FACC -3,10% 7,50 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982