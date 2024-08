Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag den Handel gut behauptet aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX notierte gegen 8.45 Uhr mit einem Plus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Märkten in Europa werden kleine Gewinne erwartet.

Am Freitag hatte der ATX um 0,48 Prozent höher bei 3.561,54 Punkten geschlossen. Zu den Aktien im Fokus zählten zum Wochenschluss Rosenbauer. Die Aktien des Feuerwehrausrüsters gaben nach Meldung von Quartalszahlen 1,2 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Pierer Mobility +2,97% 27,70 Euro Kapsch TrafficCom +2,83% 8,72 Euro Frequentis +1,75% 29,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

FACC -5,40% 6,83 Euro AT&S -4,66% 15,35 Euro Zumtobel -4,51% 5,50 Euro

mik

ISIN AT0000999982