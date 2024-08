Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit leichten Zuwächsen in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte eine halbe Stunde vor Handelseröffnung um 0,15 Prozent höher.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht die deutsche ZEW-Umfrage unter Analysten und Vermögensmanagern, deren Ergebnisse am Vormittag veröffentlicht werden. "Die Vorgaben für den Saldo der Konjunkturerwartungen sind negativ", schrieben hierzu die Experten der Helaba.

"In den USA geben die Erzeugerpreise den Auftakt zum Inflationsdatenreigen", so die Helaba zum weiteren Tagesverlauf. "Den Lackmustest der Zinserwartungen gebe es allerdings erst morgen mit dem Verbraucherpreisindex." Obwohl sich die Zinssenkungsspekulation in den letzten Tagen beruhigt hätten, seien die eingepreisten Werte weiterhin als erhöht zu bezeichnen, zumal es vonseiten der FOMC-Mitglieder eher zurückhaltende Töne gegeben habe und auf bestehende Inflationsrisiken verwiesen wurde.

Mit Blick auf die Einzelwerte standen die Anteilsscheine von Semperit nach der Vorlage von Halbjahreszahlen des Gummi- und Kautschukkonzerns im Fokus. Vorbörslich ging es für die Titel um 0,55 Prozent nach oben. Die Experten der Erste Group schrieben in einem Kommentar zu den vorgelegten Ergebnissen, dass die Zahlen überwiegend im Rahmen der Erwartungen lagen. Der mittelfristige Ausblick sehe "vielversprechend" aus.

Semperit hatte im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang von annähernd drei Prozent zu spüren bekommen. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach um deutlichere 18,6 Prozent ein. Nach Steuern lag das Ergebnis bei 9,6 Mio. Euro und damit deutlich über den im Vorjahr verbuchten 3,6 Mio.

Am Montag hatte der ATX um 0,19 Prozent höher bei 3.568,20 Punkten geschlossen. Starke Zuwächse gab es am Berichtstag bei Rosenbauer. Das Unternehmen verbuchte im ersten Halbjahr erneut ein Umsatzplus und verringerte seinen Verlust, war bereits am Freitag bekannt geworden. Die Analysten von Warburg Research und der Baader Bank werteten die Zahlen in ersten Reaktionen positiv. Die Titel stiegen um 5,8 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Rosenbauer +5,80% 36,50 Euro FACC +3,22% 7,05 Euro Telekom Austria +2,04% 8,51 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -4,69% 26,40 Euro Wienerberger -2,76% 28,20 Euro DO&CO -2,56% 144,60 Euro

