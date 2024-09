Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag wenig verändert aufnehmen. Vor Veröffentlichung des am Markt viel beachteten US-Arbeitsmarktberichts für August dürften sich die Anleger in Zurückhaltung üben. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem minimalen Plus von 0,02 Prozent gegenüber dem Vortagesschlussstand.

Der heute Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht könnte laut Helaba potenziell großen Einfluss auf das Marktgeschehen haben. "Zwar lässt die Beschäftigungsdynamik im Trend nach, allerdings dürfte der heutige Bericht kaum Anlass bieten, die Zinssenkungserwartungen weiter zu forcieren", schreiben die Experten im Vorfeld.

Meldungsseitig blieb es bisher in Wien sehr ruhig, aber frische Analystenmeinungen könnten für Bewegung bei Einzelwerten sorgen. Die Erste Group hat ihr Rating für die Aktien der BAWAG bestätigt und gleichzeitig das Kursziel von 56 auf 79 Euro angehoben. Die Papiere der Strabag sehen die Experten weiterhin als "Buy", das Kursziel wurde von 55,7 auf 52,0 Euro nach unten angepasst.

Bei der EVN wurde die Anlageempfehlung durch die Erste Group von "Buy" auf "Accumulate" gesenkt, das Kursziel blieb mit 34,4 Euro unverändert. Die Analysten von Berenberg haben ihre Einstufung "Buy" für die Titel von Wienerberger bestätigt, auch das Kursziel von 35 Euro blieb aufrecht.

Am Donnerstag hatte der ATX 0,48 Prozent auf 3.644,68 Einheiten gewonnen, nachdem er zuvor zwei klare Verlusttage absolviert hatte. Zumtobel standen nach Ergebnissen im Fokus. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller ist gut ins neue Geschäftsjahr 2024/25 gestartet. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 1,2 Prozent auf 289,1 Mio. Euro zu, der Gewinn stieg um 30,3 Prozent auf 12,8 Mio. Euro. Zumtobel-Papiere reagierten mit Kursgewinnen in Höhe von 3,4 Prozent.

OMV-Titel schlossen nach einer Abstufung mit minus 0,2 Prozent bei 38,82 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktie des Öl- und Gasunternehmens von "Buy" auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel wurde zudem aufgrund der reduzierten Schätzungen für den Rohölpreis und die Raffineriemargen von 52,50 auf 39,70 gekürzt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +6,77% 0,69 Euro AT&S +3,64% 17,92 Euro BAWAG +3,50% 70,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Addiko Bank -3,57% 16,20 Euro Rosenbauer -3,06% 38,00 Euro Immofinanz -2,65% 25,70 Euro

