Wiener Aktienmarkt vorbörslich gut behauptet erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel mit einer gut behaupteten Tendenz aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den ATX notierte rund fünfzig Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem mageren Plus von 0,08 Prozent. Zuvor hatte der heimische Leitindex drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es zum Handelsauftakt ebenfalls leicht nach oben gehen.

Negative Vorgaben hatte hingegen die Wall Street am Vorabend geliefert. Belastet wurden die US-Börsen von den weiter steigenden US-Anleihenrenditen, die das Schwinden der Hoffnungen auf starke Leitzinssenkungen der Notenbanken reflektieren.

Am heimischen Aktienmarkt liegt noch eine sehr dünne Meldungslage vor, sowohl auf Unternehmens- als auch auf Analystenseite. Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch mit schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit minus 0,72 Prozent auf 3.557,74 Einheiten. Damit absolvierte der heimische Leitindex bereits seinen 3. Verlusttag in Folge.

In Wien rückte voestalpine in einer dünnen Meldungslage mit Nachrichten ins Blickfeld der Akteure. Die voest-Aktien legten leicht um 0,2 Prozent zu. Der Linzer Stahlkonzern veräußert die kriselnde deutsche Tochtergesellschaft Buderus Edelstahl. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

Mehrheitlich abwärts ging es mit den schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 0,9 Prozent verbuchen und BAWAG gaben um 1,2 Prozent nach. Raiffeisen Bank International verbesserten sich hingegen um magere 0,1 Prozent. Auf den europäischen Bankensektor drückten enttäuschend aufgenommene Zahlen der Deutschen Bank.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Mayr-Melnhof +2,50% 86,20 Euro Kapsch TrafficCom +1,60% 7,62 Euro Flughafen Wien +0,75% 53,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Pierer Mobility -7,91% 14,55 Euro Warimpex -6,06% 0,62 Euro RHI Magnesita -3,72% 38,80 Euro

