Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Gewinnen in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den Leitindex ATX notierte um 8.25 Uhr um 1,3 Prozent höher. Im Fokus steht am Berichtstag der Ausgang der ersten Runde der französischen Parlamentswahl, bei welcher der rechte Rassemblement National (RN) als Sieger hervorgegangen war.

Marine Le Pens RN hofft nach ihrem erwartungsgemäßen Erstrundensieg nun, die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung zu holen und so an die Regierung zu kommen. Ihr Vorsprung ist aber weniger deutlich ausgefallen als befürchtet.

Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern. Die Fraktionen kündigten an, ihre Kandidaten zurückzuziehen, wenn der Kandidat des jeweils anderen Lagers im ersten Wahlgang besser abgeschnitten hat.

Auf Konjunkturseite schielen Händler und Marktexperten am heutigen Handelstag einerseits auf Verbraucherpreisdaten aus Deutschland. Andererseits veröffentlicht das ISM am Nachmittag seinen Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe.

Mit Blick auf die Einzelwerte hat die EU die Rasperia Trading Limited des russischen Investors Oleg Deripaska, Großaktionärin des Baukonzerns Strabag, auf die Sanktionsliste gesetzt. "Hintergrund der Sanktionierung ist die Umgehungstransaktion im Zusammenhang mit der Aktienbeteiligung an der Strabag", heißt es in einer Mitteilung der Strabag. Die RBI hatte versucht, über eine russische Firma die Strabag-Aktien von Deripaska zu übernehmen, was Druck aus den USA verhindert hat.

Am Freitag hatte der ATX um 0,23 Prozent höher bei 3.609,47 Punkten geschlossen. Gesucht waren zum Wochenschluss Immobilienwerte. Die Anteile der Vienna Insurance Group stiegen nach einer positiven Analyse der Erste Group Research um 2,4 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Immofinanz +9,51% 25,90 Euro CA Immo +5,88% 30,96 Euro Frequentis +4,44% 32,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

Lenzing -5,35% 32,75 Euro Polytec -3,47% 3,34 Euro UBM Development -2,74% 21,30 Euro

