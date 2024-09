Wiener Aktienmarkt vorbörslich höher erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag in der Früh mit Zuwächsen erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX sah diesen eine Stunde vor Handelseröffnung um 0,36 Prozent höher. Nachdem am Vortag aufgrund des "Labor Day"-Feiertages in den Vereinigten Staaten keine größeren Impulse an den Märkten zu spüren waren, dürften sich die Blicke heute vor dem Hintergrund der Fed-Zinsentscheidung in diesem Monat auf den ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA richten.

"Die mit den Geldmarktfutures gehandelten Zinserwartungen in den USA liegen für den laufenden Monat weiterhin bei einer Zinssenkung im Umfang von mehr als 25 Basispunkten", schrieben die Experten der Helaba. Sie selbst rechnen allerdings weiterhin mit 25 Basispunkten. Sollte der heutige ISM-Index eine leichte Verbesserung ausweisen, "wäre es unseres Erachtens ein Grund mehr, die Zinsen nicht zu schnell zu senken."

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage in Wien zunächst ruhig. Auf Analystenseite meldete sich die UBS zur OMV zu Wort. Die Wertpapierexperten der Schweizer Bank hoben ihre Bewertung von "Neutral" auf "Buy"; dabei wurde das Kursziel ebenfalls von 41 auf 45 Euro nach oben angepasst. Vorbörslich notierten die Papiere des Ölkonzerns um 1,1 Prozent im Plus.

Am Montag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 3.735,89 Punkten geschlossen. Stärker hinab ging es an einem ansonsten ruhigen Wochenbeginn für die Aktien von Rosenbauer. Sie verloren 5,3 Prozent. Am anderen Ende des Kurszettels steigerten sich AT&S um 2,6 Prozent und Immofinanz um 2,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

AT&S +2,61% 18,45 Euro Immofinanz +2,54% 32,35 Euro Vienna Insurance Group +2,09% 31,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Rosenbauer -5,30% 39,30 Euro CA Immo -3,46% 30,70 Euro FACC -2,06% 7,12 Euro

sto/ger

ISIN AT0000999982