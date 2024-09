Wiener Aktienmarkt vorbörslich im Plus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel fester aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund 45 Minuten vor Handelsbeginn 0,73 Prozent höher. Auch an den europäischen Leitbörsen deutet sich ein klar positiver Handelsauftakt an.

Die für einige Marktteilnehmer doch überraschend deutliche Zinssenkung im Ausmaß von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank am Vorabend wird von den internationalen Aktienanlegern goutiert. Zudem hat die Fed weitere Zinsschritt nach unten angekündigt. Damit soll die weltgrößte Volkswirtschaft weiter angekurbelt werden.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene unverändert mager. Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch, im Vorfeld der Zinssitzung in den USA, nur wenig bewegt. Wie bereits an den Vortagen pendelte der ATX um die Marke von 3.600 Punkten. Letztlich schloss der heimische Leitindex mit einem Zuwachs von 0,13 auf 3.604,88 Zähler knapp darüber.

Kursbewegende Nachrichten zu heimischen Einzelwerten waren zur Wochenmitte Mangelware. Auffällig waren erneut die Immobilienwerte. Immofinanz erholten sich, bei erneut sehr hohem Volumen, um 1,1 Prozent. Am Dienstag war das Papier ohne fundamentale Neuigkeiten knapp 15 Prozent abgesackt. CA Immobilien gaben um 2,5 Prozent nach. Seit Ende August zeigen sich die beiden Aktien mit hohen Umsätzen äußerst volatil.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Zumtobel +4,63% 5,88 Euro RHI Magnesita +3,66% 39,60 Euro Rosenbauer +1,65% 36,90 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

EuroTeleSites -2,98% 4,56 Euro Strabag -2,78% 38,50 Euro Frequentis -2,68% 25,40 Euro

ISIN AT0000999982