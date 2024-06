Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit kaum bewegt aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn mit einem Mini-Plus von 0,01 Prozent. Die Vorgaben aus Übersee und Asien sind uneinheitlich.

Allerdings könnten sich vor dem Wochenende Hoffnungen auf US-Zinssenkungen noch positiv niederschlagen. Zuletzt hatten der schwächer als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Erzeugerpreise das Bild einer rückläufigen Inflation untermauert, auch der Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe spricht tendenziell für Zinssenkungen.

"Letztlich sind die Hoffnungen auf Zinssenkungen per saldo gestiegen, obwohl vonseiten der Fed nur ein Schritt in diesem Jahr in Aussicht gestellt wurde. Die Währungshüter werden aber in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden und so sorgen Inflations- und Konjunkturzahlen auch zukünftig für erhöhte Volatilität", schreiben die Experten der Helaba.

Heute steht datenseitig in den USA die Verbraucherumfrage der Universität Michigan, das Michigan Sentiment, im Fokus - der Wert wird laut Experten im Vergleich zum Vormonat erholt erwartet, was die vorhandenen Zinssenkungen kaum forcieren dürfte.

Mit Blick auf Wiener Einzelwerte blieb die Meldungslage bisher mager. Eine Analystenstimme kam zu Do&Co - die Erste Group hat das Kursziel von 165 auf 185 Euro angehoben und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Am Donnerstag hatte der ATX um starke 1,58 Prozent auf 3.603,90 Punkte nachgegeben. Die Meldungslage gestaltete sich sehr dünn. Die schwergewichteten Banken Erste Group (minus 3,2 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 2,3 Prozent) gaben deutlich nach und drückten damit auf den ATX. BAWAG verbilligten sich um 0,8 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten sackten OMV-Papiere um 2,8 Prozent ab. voestalpine schwächten sich um 2,2 Prozent ab.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die CA Immo-Aktie von "Hold" auf "Reduce" ab. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 32 auf 27,5 Euro nach unten revidiert. Die CA Immo-Titel reagierten mit minus 1,2 Prozent auf 29,24 Euro belastet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Rosenbauer +4,41% 35,50 Euro Frequentis +4,14% 30,20 Euro Telekom Austria +1,56% 9,11 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

FACC -5,02% 7,75 Euro Porr -3,94% 13,64 Euro Erste Group -3,19% 43,46 Euro

