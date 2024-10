Wiener Aktienmarkt vorbörslich kaum verändert erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag mit kaum veränderter Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 35 Minuten vor Sitzungsbeginn ein kleines Plus von 0,02 Prozent. Die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird hingegen knapp behauptet erwartet. Die klaren Vortagesgewinne sollten damit weitgehend verteidigt werden.

Unterstützung lieferten die Vorgaben von der Wall Street. An den US-Börsen konnte der S&P-500 zur Wochenmitte ein neues Rekordhoch markieren. Thema des heutigen Handelstages sind nun die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen, die Aufschluss über den weiteren Zinskurs der Fed geben könnten. Es stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt.

Am heimischen Aktienmarkt legte auf Unternehmensebene Agrana Ergebnisse vor, sonst ist die Meldungslage noch recht dünn. Der Gewinn des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana ist im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 um knapp zwei Drittel eingebrochen. Der Konzerngewinn sank von 64,3 Mio. Euro in der Vorjahresperiode auf nun 23,5 Mio. Euro, der Umsatz reduzierte sich von 1,96 Mrd. Euro auf 1,86 Mrd. Euro.

Von Analystenseite meldete sich die Deutsche Bank und kappte ihr Kursziel für die Palfinger-Aktie von 37 auf 27 Euro. Das Anlagevotum "Buy" für die Titel des Kranherstellers wurde hingegen bestätigt. Am Mittwoch haben die Palfinger-Papiere bei 21,70 Euro geschlossen.

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch dank einer klar positiven internationalen Anlegerstimmung deutlich fester aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit plus 0,97 Prozent auf 3.610,94 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf ging es mit den Aktienkursen merklich nach oben.

Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich auf Unternehmensebene sehr mager. Die in Wien schwergewichteten Banken legten einheitlich zu und unterstützten damit den heimischen Leitindex. Während BAWAG um 1,8 Prozent an Kurswert gewannen, steigerte sich die Titel der Raiffeisen Bank International um 0,9 Prozent. Erste Group verteuerten sich um 1,1 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Porr +5,38% 14,50 Euro EuroTeleSites +2,39% 4,92 Euro Flughafen Wien +2,28% 53,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Addiko Bank -4,27% 19,05 Euro UBM Development -2,88% 20,20 Euro Polytec -2,86% 2,72 Euro

