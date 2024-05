Wiener Aktienmarkt vorbörslich klar im Minus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Kursverlusten aufnehmen. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,81 Prozent. "An den Finanzmärkten ist etwas Ruhe eingekehrt, nachdem am Mittwoch der etwas geringer als erwartet ausgefallene Anstieg der US-Inflation und das verschlechterte wirtschaftliche Umfeld für Volatilität gesorgt hatten", beschreibt die Helaba die derzeitige Marktsituation.

Datenseitig steht heute Nachmittag in den USA der Index der Frühindikatoren des Conference Boards (TCB) im Fokus, dessen Vorgaben laut Helaba negativ sind. "Die Zinssenkungserwartungen bleiben daher präsent, auch wenn die Teuerung noch nicht auf das Zielniveau gesunken ist", meinen die Experten.

In Wien geht die Berichtssaison mit Rosenbauer in die nächste Runde. Der Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal 2024 einen Verlust geschrieben, diesen im Vergleich zum Vorjahresquartal aber etwas eingedämmt. Die Umsatzerlöse stiegen dagegen um 17,7 Prozent auf 225,6 Mio. Euro und der Auftragseingang lag bei 362,4 Mio. Euro.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,11 Prozent schwächer bei 3.707,71 Punkten geschlossen. Am Wiener Markt stand vor allem die Berichtssaison im Fokus. Wienerberger bauten nach Vorlage von Quartalszahlen ein Minus von 0,3 Prozent. Der weltgrößte Ziegelhersteller hat heuer zum Jahresstart deutlich weniger verdient. Die Zahlen von Flughafen Wien fielen laut Erste Group leicht über den Prognosen aus, die Aktien schlossen prozentuell unverändert.

Polytec hat im ersten Quartal des Jahres zwar den Umsatz ausgeweitet, dabei aber unter dem Strich einen Verlust eingefahren, Polytec-Titel gewannen 3,1 Prozent. Weiters wurde bekannt, dass die slowenische Bankengruppe Nova Ljubljanska Banka NLB beabsichtigt, ein Kaufangebot für die Addiko Bank zu legen. Die Papiere von Addiko zogen um 4,2 Prozent hoch.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

AT&S +5,65% 21,68 Euro Addiko Bank +4,20% 19,85 Euro Polytec +3,11% 3,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Kapsch TrafficCom -2,00% 8,82 Euro Verbund -1,69% 72,50 Euro BAWAG -1,44% 58,10 Euro

