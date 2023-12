Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Montag den Handel mit knapp behaupteter Tendenz aufnehmen. So signalisierte eine Indikation auf den heimischen Leitindex rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn einen kleines Minus von 0,13 Prozent. Auch die europäischen Leitbörsen werden zu Wochenbeginn nur wenig verändert erwartet.

Die Vorgaben der Wall Street fielen nach robusten Arbeitsmarktdaten vom Freitag positiv aus. Auch die Märkte in Asien zeigten sich heute früh mehrheitlich im grünen Bereich. Rückläufige Zins- und Inflationserwartungen haben per saldo im Wochenverlauf einen Rückgang der Renditen begünstigt und so auch Unterstützung für die Aktienmärkte bereitgehalten, sodass in Europa neue Jahresbestmarken zu verbuchen waren, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Datenseitig werden zum Wochenauftakt keine stärkeren Impulse erwartet. In dieser Woche wird es aber noch einmal richtig spannend. Die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank entscheiden über das weitere geldpolitische Vorgehen, hieß es dazu von den Helaba-Experten. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato noch sehr dünn.

Am Freitag hat die Wiener Börse mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,96 Prozent und 3.321,76 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben, obwohl aktuelle US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnungen auf bald sinkende Leitzinsen etwas gedämpft hatte.

Gut gesucht waren zum Wochenschluss OMV-Aktien und legten 1,0 Prozent zu. Die Rohölpreise haben sich am Freitag etwas von ihren kräftigen Verlusten der vergangenen Tage erholt. Bei höherem Volumen nachgefragt waren auch AT&S und stiegen um 3,3 Prozent.

Andritz-Aktien gewannen nach einer Empfehlung 1,9 Prozent auf 52,15 Euro. Die Analysten von JPMorgan haben die Titel des Anlagenbauers auf ihre "Positive Catalyst Watch"-Liste gesetzt. Sie stufen die Aktie mit "overweight" ein und errechnen ein Kursziel von 70 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Freitag:

Warimpex +10,80% 0,97 Euro RHI Magnesita +5,54% 36,20 Euro AT&S +3,32% 25,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Freitag:

AMAG -1,85% 26,60 Euro Lenzing -1,45% 33,95 Euro Rosenbauer -1,37% 28,80 Euro

ISIN AT0000999982