Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse wird zum Wochenschluss mit leichten Abgaben in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,08 Prozent tiefer. Im Fokus dürfte hierzulande in erster Linie die Gewinnwarnung des Verbunds stehen.

So wird der Energieversorger heuer deutlich weniger verdienen, als Analysten bisher prognostiziert haben. Der Verbund erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 2,60 Mrd. und 3,30 Mrd. Euro sowie ein Konzernergebnis zwischen 1,30 und 1,75 Mrd. Euro, teilte er in einer Aussendung mit. Analystenschätzungen gingen jedoch von einem Ebitda in der Höhe von rund 3,80 Mrd. Euro und einem Konzernergebnis von rund 2,10 Mrd. Euro aus.

Die Experten der Erste Group kommentierten, dass die Umsatz- und Gewinnwarnung eine logische Folge der zuletzt stark unter Druck geratenen Strompreise sei. Kurzfristig dürfte sich die Aktie nach den bereits jüngsten Verlusten aufgrund des derzeitigen Umfelds wohl nicht erholen.

Konjunkturdatenseitig werden am Berichtstag Zahlen zur heimischen Industrieproduktion im Dezember gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr hatte es in der Vorperiode einen Rückgang von 4,4 Prozent gegeben. Auch Daten aus dem Bausektor stehen an.

International richtet sich die Aufmerksamkeit auf Wortmeldungen von Notenbankern der Federal Reserve und der Europäischen Zentralbank (EZB).

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,29 Prozent schwächer bei 3.369,02 Punkten geschlossen. Unter den schwer gewichteten Anteilen gaben die Aktien des Verbunds um über zwei Prozent nach. Deutlichere Verluste verzeichneten Palfinger mit minus 4,08 Prozent. Polytec sanken um 3,61 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Semperit +2,88% 13,58 Euro AT&S +2,35% 21,74 Euro Zumtobel +2,13% 6,22 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Palfinger -4,08% 23,50 Euro Polytec -3,61% 3,60 Euro UBM Development -2,68% 21,80 Euro

sto/szk

