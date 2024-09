Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit knapp behaupteter Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation wies eine gute halbe Stunde vor Handelsbeginn ein kleines Minus von 0,10 Prozent auf. Auch die europäischen Leitbörsen werden mit leichten Abschlägen erwartet. Die Übersee-Vorgaben fielen positiv aus.

Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung gilt bereits als eingepreist. In den USA stehen im Wochenverlauf noch einige Preisdaten an, bevor die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben wird.

Datenseitig steht heute in den USA einzig das NFIB-Mittelstandsbarometer im Kalender und da morgen die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden, gehen die Helaba-Experten nicht davon aus, dass dies marktbewegenden Charakter haben wird. Auch die Rede von Fed-Gouverneur Barr wird kaum Änderungen bei der Zinserwartung hervorrufen, hieß es von der Helaba weiter.

In der Nacht zum Mittwoch rückt zudem die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Fokus.

Am Montag hatte der ATX um 0,93 Prozent höher bei 3.614,88 Punkten geschlossen. Der Handel verlief zum Wochenauftakt weitgehend impulsarm.

Unter den Einzelwerten stabilisierten sich einige zuletzt schwache Aktien etwas. Bei abermals sehr hohen Umsätzen gewannen CA Immobilien 1,2 Prozent. Immofinanz schlossen stabil. Beide Papiere waren vergangene Woche stark unter Druck geraten.

Im allgemein freundlichen Bankensektor legten RBI-Anteile 1,6 Prozent zu, nachdem sie am Freitag noch über sieben Prozent abgesackt waren. Unter den Industrietiteln erholten sich Andritz um 2,5 Prozent. Weiters gesucht waren Versorger. Anteile am Verbund etwa stiegen um 1,3 Prozent, EVN gewannen sogar um 2,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EVN +2,91% 31,85 Euro Andritz +2,52% 59,05 Euro Wienerberger +2,05% 28,84 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Agrana -4,17% 11,50 Euro Kapsch TrafficCom -2,41% 8,10 Euro Addiko Bank -1,88% 15,65 Euro

