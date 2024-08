Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Minus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Freitag knapp behauptet in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den ATX zeigt rund 20 Minuten vor Handelsbeginn ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird ein knapp gehaltener Start erwartet.

Zu den Aktien im Rampenlicht könnten zum Wochenschluss Strabag zählen. Der Baukonzern hat in der Früh einen Anstieg des Nettoergebnis von 23 Prozent im ersten Halbjahr gemeldet. Betriebsergebnis und Umsatz waren hingegen leicht rückläufig. Die Zahlen waren laut den Analysten der Erste Group wie erwartet ausgefallen und lieferten keine größeren Überraschungen. Sie halten damit an ihrer Empfehlung "Buy" für die Aktie fest.

Impulse könnten jetzt die im Tagesverlauf anstehenden Konjunkturdaten aus Europa und den USA bringen. Am Vormittag werden unter anderen Verbraucherpreisdaten für die Eurozone erwartet. In den USA stehen Zahlen zu den persönlichen Eingaben und Ausgaben sowie der Kerndeflator für den privaten Konsum an. Von den Zahlenveröffentlichungen erhoffen sich Börsianer neue Hinweise auf die künftigen Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,16 Prozent höher bei 3.706,09 Punkten geschlossen. Das bestimmende Thema waren die Zahlenvorlagen mehrerer Unternehmen. Quartalszahlen gab es von EVN, UBM, Immofinanz, CA Immo und der s Immo.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Schoeller-Bleckmann +4,68% 32,45 Euro Pierer Mobility +3,32% 28,00 Euro AT&S +3,18% 17,87 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -2,44% 20,00 Euro CA Immo -0,91% 32,82 Euro Uniqa -0,77% 7,70 Euro

mik/kat

