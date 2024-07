Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit kleinen Gewinnen starten. Eine außerbörsliche Indikation zeigt für ATX ein Plus von 0,2 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa wird nach positiven US-Vorgaben ein positiver Handelsauftakt erwartet.

Nachrichten gab es in der Früh von Zumtobel. Der Vorarlberger Leuchtenhersteller hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 bei Umsatz und Gewinn Einbußen hinnehmen müssen.

Der Umsatz sank um 6,8 Prozent auf 1,1 Mrd. Euro, währungsbereinigt lag das Minus bei 5,8 Prozent. Unterm Strich stand ein Unternehmensgewinn von 24,7 Mio. Euro nach 60 Mio. Euro im Vorjahr. Nach Einschätzung der Erste Group-Analysten sind die Zahlen im Rahmen der Erwartungen ausgefallen.

Eine neue Analystenempfehlung gab es zudem zur Andritz. Die Experten von Barclays haben die Coverage der Aktie mit "equal weight" gestartet.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,32 Prozent höher bei 3.660,10 Punkten geschlossen. Größere Abgaben gab es in Semperit (minus 3,8 Prozent). Gesucht waren RBI und legten 2,5 Prozent zu.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Frequentis +2,54% 32,30 Euro Raiffeisen Bank International +2,51% 16,75 Euro Addiko Bank +1,78% 20,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Semperit -3,77% 10,72 Euro Pierer Mobility -2,45% 27,90 Euro RHI Magnesita -1,95% 40,30 Euro

ISIN AT0000999982