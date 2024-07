Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Donnerstag leicht im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte gegen 8.30 Uhr mit plus 0,07 Prozent. Auch an den europäischen Leitbörsen sollte es nach positiven Vorgaben von der Wall Street nach oben gehen. Thema des Tages ist international die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten Agrana und der Flughafen Wien ins Blickfeld der Akteure. Die Flughafen Wien AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Die Gruppe fertigte um 10,1 Prozent mehr Passagiere als in der Vorjahresperiode ab, am Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen um 7,9 Prozent. Damit lag die Zahl der Fluggäste am Standort in Schwechat in etwa auf dem Vorcoronaniveau aus dem Jahr 2019.

Der Gewinn des Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzerns Agrana hat sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 aufgrund rückläufiger Zucker- und Stärkepreise mehr als halbiert. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) sank von 63,5 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 32,3 Mio. Euro.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt beendet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,45 Prozent auf 3.666,66 Einheiten. Am Dienstag hatte er noch starke 1,55 Prozent an Wert eingebüßt. Bei den europäischen Leitbörsen wurde nach den starken Vortagesabschlägen ebenfalls eine Erholungsbewegung absolviert.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Optisch starke 5,7 Prozent bzw. 0,8 Euro büßte die Agrana-Aktie ein. Die Titel wurden jedoch Ex-Dividende gehandelt. Bereinigt um den Dividendenabschlag in Höhe von 0,9 Euro je Titel hätte die Aktie zugelegt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

DO&CO +3,08% 167,40 Euro Porr +2,07% 13,80 Euro UBM Development +1,81% 22,50 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Lenzing -2,72% 32,20 Euro RHI Magnesita -1,64% 42,00 Euro Zumtobel -1,33% 5,92 Euro

ste/sko

ISIN AT0000999982