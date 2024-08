Wiener Aktienmarkt vorbörslich leicht im Plus erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag mit leichten Gewinnen aufnehmen. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte um 0,16 Prozent höher bei 3.644,33 Einheiten. Im Fokus steht am österreichischen Aktienmarkt die Ergebnisvorlage der Raiffeisen Bank International (RBI).

So hat die RBI im ersten Halbjahr 2024 ihren Gewinn weiter gesteigert. Unterm Strich fiel ein Konzernergebnis von 1,32 Mrd. Euro an, das waren um 7,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Russland und Belarus haben daran nach wie vor einen beträchtlichen Anteil - ohne die beiden Länder sinkt das Konzernergebnis um mehr als die Hälfte auf 604 Mio. Euro, teilte die Bank mit.

Mit Blick auf heute zur Veröffentlichung anstehende Konjunkturdaten richtet sich die Aufmerksamkeit in Europa auf Verbraucherpreise aus Deutschland. "Sie liefern wichtige Indikationen für die Schnellschätzung der EWU-Teuerung, die morgen auf dem Programm steht", schrieben die Experten der Helaba. Zuletzt habe sich der Inflationsdruck etwas abgeschwächt und dies dürfe sich in den Julizahlen widerspiegeln.

Alles in allem solle die Zinssenkungsfantasie präsent bleiben, so die Analysten hinsichtlich der Teuerungsdaten. "Dafür spricht auch, dass die ebenfalls heute anstehenden Wachstumszahlen in Deutschland und der Eurozone wohl nicht für Konjunkturoptimismus sorgen werden."

Am Montag hatte der ATX um 0,24 Prozent schwächer bei 3.663,04 Punkten geschlossen. Für Vorsicht sorgt diese Woche die Zinssitzung der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend stattfindet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Lenzing +3,46% 32,85 Euro Frequentis +1,66% 30,60 Euro Zumtobel +1,41% 5,74 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -3,76% 10,25 Euro Palfinger -2,61% 22,40 Euro UBM Development -2,27% 21,50 Euro

