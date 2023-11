Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel mit leichterer Tendenz aufnehmen. Der ATX wurde rund 50 Minuten vor Handelsauftakt mit einem Minus von 0,21 Prozent indiziert. Die europäischen Leitbörsen werden zum Handelsstart nur wenig verändert erwartet.

"Während in den USA Thanksgiving gefeiert wird und sich dort viele Marktteilnehmer schon ins verlängerte Wochenende verabschiedet haben, wird es in Europa mit der Veröffentlichung wichtiger Stimmungsindikatoren erst interessant", schreiben die Helaba-Analysten. Morgen wird das ifo Geschäftsklima Deutschland veröffentlicht und heute stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone im Mittelpunkt des Interesses, hieß es weiter von den Experten.

Mit Zahlenvorlagen stehen am heimischen Aktienmarkt Porr, UBM und UNIQA im Fokus der Anleger. Der Versicherer UNIQA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 mehr Einnahmen und einen höheren Gewinn erzielt. Ein solides Wachstum im Segment Schaden/Unfall und im Bereich Krankenversicherung sorgten für ein Plus bei den verrechneten Prämien von 9,4 Prozent auf 5,46 Mrd. Euro.

Der Wiener Immobilienentwickler UBM Development ist in den ersten 9 Monaten des heurigen Jahres ins Minus gerutscht. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sank von plus 16,6 auf minus 17,4 Mio. Euro. Das Periodenergebnis gab im Jahresvergleich von plus 14,3 auf minus 15 Mio. Euro nach. Der Umsatz sank von 115,4 auf 62,9 Mio. Euro.

Der Baukonzern Porr steigerte den Periodengewinn heuer in den ersten drei Quartalen um 14,5 Prozent auf 49,7 Mio. Euro. Die Produktionsleistung wurde in diesem Zeitraum um 6,1 Prozent auf 4,8 Mrd. Euro gesteigert.

Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und kürzte ihr Kursziel für die Wienerberger-Aktie von 34,5 auf 30,0 Euro. Das Anlagevotum "Accumulate" für die Papiere des Ziegelherstellers wurde gleichzeitig bekräftigt.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit unveränderter Tendenz aus dem Tag verabschiedet. Der ATX schloss mit einem unwesentlichen Minus von 0,02 Punkten auf 3.252,74 Punkten. An den europäischen Leitbörsen ging es mit Ausnahme Londons mit den Aktienkursen hingegen leicht nach oben.

Auf Unternehmensebene stand mit veröffentlichten Geschäftszahlen Schoeller-Bleckmann (SBO) im Blickfeld der Akteure. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hat nach drei Quartalen mehr Umsatz und mehr Gewinn erzielt. Die Analysten der Erste Group bewerteten die Zahlen sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisseite als im Rahmen der Erwartungen. Die SBO-Titel schlossen mit einem Minus von 2,7 Prozent, nachdem sie bereits am Dienstag um mehr als sieben Prozent abgetaucht waren.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Immofinanz +4,83% 19,10 Euro Pierer Mobility +4,07% 61,40 Euro Mayr-Melnhof +3,15% 118,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Polytec -5,97% 3,62 Euro Kapsch TrafficCom -3,16% 9,20 Euro Schoeller-Bleckmann -2,71% 41,35 Euro

