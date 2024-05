Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen dürfte der ATX am Mittwoch zum Handelsstart wieder zurückkommen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex stand rund eine halbe Stunde vor Handelsauftakt um 0,7 Prozent im Minus bei 3.619 Punkten. Im europäischen Umfeld zeichnete sich vorbörslich nur wenig Bewegung ab. Negative Vorgaben lieferten jedoch die asiatischen Aktienmärkte.

In Wien dürfte das Hauptinteresse am Berichtstag bei einer Reihe an Quartalsberichten liegen. So gab der Verbund als Vertreter der ATX-Schwergewichte Einblick in seine Bücher. Der Versorger musste im ersten Quartal einen Ergebnisrückgang hinnehmen.

Einen Blick wert sein dürften auch die Aktien von Lenzing. Der zuletzt mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten konfrontierte Faserhersteller hat seinen Verlust im Erstquartal dank eines höheren Faserabsatzes eingedämmt. Zuletzt gaben die Papiere auf Tradegate um 0,2 Prozent nach.

Die Österreichische Post hat dank guter Paketgeschäfte im ersten Quartal ein Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt. Die Aktien des Logistikers legten auf Tradegate bis zuletzt 2,5 Prozent zu.

Fester notierten vorbörslich auf die Titel des Luftfahrtzulieferers FACC. Das Unternehmen steigerte im ersten Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich. Laut den Analysten der Baader Bank habe zudem der operative Gewinn (EBIT) positiv überrascht.

Schließlich gibt es noch Quartalszahlen der Addiko einzuordnen. Die Bank war zuletzt eher durch einen Einstieg von Investoren ins Blickfeld der Anleger gerückt.

Abseits der Berichtssaison standen Porr und Strabag mit einer Übernahme im Fokus. Ein Konsortium der beiden Baukonzerne übernimmt das Österreich-Kerngeschäft des heimischen Krankenhausbetreibers und Gesundheitsdienstleisters Vamed für 90 Mio. Euro. Übernommen werden Anteile an mehreren Thermen in Österreich, die technische Betriebsführung des Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH Wien) und das österreichische Vamed-Projektgeschäft, erklärten die Unternehmen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,86 Prozent höher bei 3.645,84 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Porr +5,01% 14,24 Euro RHI Magnesita +4,82% 43,50 Euro AT&S +3,79% 20,82 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility -2,01% 39,00 Euro voestalpine -1,08% 25,56 Euro AMAG -0,75% 26,40 Euro

