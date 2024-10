Wiener Aktienmarkt vorbörslich leichter erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Mittwoch mit leichterer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 45 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,28 Prozent. Die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird hingegen gut behauptet erwartet.

Positive Vorgaben kamen am Dienstagabend von der Wall Street, in China gab es in der Früh aber klare Kursrückgänge zu sehen. Die Zinssenkungseuphorie scheint nach Einschätzung der Helaba-Analysten international vorerst verflogen, während die morgen anstehenden Inflationszahlen in den USA und die Eskalation des Nahost-Konflikts für Verunsicherung sorgen.

Die Meldungslage am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch sehr mager. Die Wiener Börse hat am Dienstag mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 1,00 Prozent auf 3.576,21 Zähler.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf die zum Teil heftigen Kursverluste an den Asien-Märkten. So rutschte der Hongkonger Hang Seng um gut neun Prozent ab.

Die Rohölpreise kamen am Dienstag nach ihrem jüngsten Höhenflug deutlich zurück. Aktien der OMV zählten mit einem Minus von 3,2 Prozent zu den größeren Verlierern in Wien.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Semperit +2,99% 11,70 Euro DO&CO +1,75% 150,80 Euro UBM Development +1,46% 20,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Immofinanz -3,93% 17,12 Euro FACC -3,29% 6,46 Euro OMV -3,22% 38,42 Euro

ISIN AT0000999982