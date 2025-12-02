Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Abgaben erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag auf rekordhohem Niveau zunächst etwas nachgeben. Bankenindikationen sahen den ATX rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent leichter bei 5.027 Punkten. Im europäischen Umfeld deuten sich inzwischen leichte Gewinne an.

Im Blick stehen Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Inflation habe zuletzt mit einem Wert von leicht oberhalb der 2-Prozent-Marke zwar im Zielbereich der EZB gelegen, sorgenvolle Blicke seien aber auf die zuletzt erhöhte Kerninflation gerichtet, schreiben die Experten der Helaba. "Alles in allem wird sich die EZB mit den neuen Zahlen wohl nicht unter Druck sehen, die Zinspolitik bald zu lockern", resümieren die Helaba-Ökonomen.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bisher ruhig. Einen Blick wert sein dürften die Papiere der Erste Group nach einer Hochstufung durch die Barclays.

Am Montag hatte der ATX in einem verhaltenen Umfeld um 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten geschlossen und damit sein Rekordhoch aus der Vorwoche weiter ausgebaut.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

FACC +5,06% 11,22 Euro Porr +3,95% 31,55 Euro RHI Magnesita +2,87% 28,70 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -3,78% 16,80 Euro UBM Development -2,59% 22,60 Euro AT&S -2,15% 31,90 Euro

