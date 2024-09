Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit deutlichen Zuwächsen erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel merklich höher aufnehmen. Bankenindikationen wiesen rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn ein klares Plus von 1,6 Prozent auf. Auch die europäischen Leitbörsen werden zum Handelsauftakt deutlich höher erwartet. Marktbeobachter verwiesen auf positive Vorgaben von der Wall Street. An den US-Börsen hatten am Mittwochabend vor allem Technologiewerte stark zugelegt.

Internationales Thema des Tages sollte die Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung sein. Heute wird die Europäische Zentralbank (EZB) laut Helaba-Analysten den Einlagensatz voraussichtlich um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent senken. Eine Festlegung auf den Oktober als nächsten Zinssenkungstermin wird es nach Einschätzung der Experten aber nicht geben.

Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Verkehrsergebnisse legte der Flughafen Wien vor und steigerte im August das Passagieraufkommen um mehr als sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Am Mittwoch hat sich der Wiener Aktienmarkt mit schwächerer Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX schloss mit minus 0,65 Prozent auf 3.552,86 Einheiten.

Die schwergewichteten Banken gaben ausnahmslos nach. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten nach Verlaufsgewinnen ein Minus von 0,4 Prozent verbuchen. BAWAG verloren 0,8 Prozent und Erste Group gaben am deutlichsten um 1,4 Prozent nach.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

CA Immo +4,71% 28,48 Euro EuroTeleSites +2,56% 4,40 Euro Rosenbauer +2,47% 37,40 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Kapsch TrafficCom -2,93% 7,96 Euro AT&S -2,50% 17,52 Euro Schoeller-Bleckmann -1,99% 29,55 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982