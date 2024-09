Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit einem leichten Plus erwartet

Die Wiener Börse wird am Dienstag zum Start mit leichten Zuwächsen erwartet. Eine Indikation auf den österreichischen Leitindex ATX signalisierte etwa eine halbe Stunde vor der Börsenöffnung ein kleines Plus von 0,22 Prozent bei 3.602,87 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsen werden leichte Gewinne erwartet.

Diese Handelswoche steht im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve, die am morgigen Mittwoch fallen wird. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen senken wird. Wie stark die Senkung ausfallen wird, ist jedoch offen. "Marktteilnehmer gehen inzwischen mehrheitlich von einer initialen Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte aus", hieß es von den Experten der Helaba. Einheitlich sei die Datenlage bisher aber nicht und auch die am heutigen Dienstag erwarteten Daten aus den USA könnten unterschiedliche Signale senden. So stehen etwa Zahlen zu den US-Einzelhandelsumsätzen oder der Industrieproduktion am Programm.

Zu den heimischen Unternehmen blieb die Meldungslage in der Früh sehr dünn.

Am Montag hatte der ATX um 0,22 Prozent schwächer bei 3.595,01 Punkten geschlossen. Aktien der Strabag führten die Gewinnerliste im prime market mit einem Anstieg um 6,7 Prozent klar an. Klar fester zeigten sich auch Immofinanz mit plus 2,9 Prozent. Post-Aktien gewannen um 1,3 Prozent.

Im standard market zeigten sich Marinomed mit einem Minus von rund 20 Prozent bei 7,80 Euro. Am Freitag waren die Titel noch etwas über 63 Prozent nach oben gesprungen. Die insolvente Pharmafirma hat am Sonntag die Weichen für zwei Kapitalerhöhungen gestellt.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Strabag +6,72% 40,50 Euro Immofinanz +2,90% 26,60 Euro Post +1,34% 30,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Addiko Bank -2,75% 15,90 Euro FACC -2,54% 6,53 Euro Agrana -1,69% 11,60 Euro

mha/ste

ISIN AT0000999982