Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit Kursverlusten

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Donnerstag den Handel mit schwächerer Tendenz aufnehmen. Eine Indikation auf den ATX notierte um 8.20 Uhr um 0,41 Prozent schwächer. Nach zwei klaren Erholungstagen - vor allem zur Wochenmitte ging es deutlich nach oben - sollte es mit den Aktienkursen wieder in den Minusbereich gehen. Auch die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen deuten nach negativen Vorgaben von der Wall Street Kursrückgänge an.

International sollten auf fundamentaler Ebene die zur Veröffentlichung anstehenden Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe im Fokus stehen, nachdem in der Vorwoche der offizielle Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten Sorgen über den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft geschürt und die Aktienmärkte auf Talfahrt geschickt hat.

Am heimischen Markt rücken Addiko Bank und DO&CO mit Ergebnisvorlagen ins Blickfeld der Akteure. Die auf das Geschäft in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Addiko Bank hat im ersten Halbjahr 2024 ihren Gewinn um knapp ein Drittel erhöht. Unterm Strich standen 25,5 Mio. Euro, das waren 31 Prozent mehr als im Halbjahr 2023. Unterstützt hatte ein deutliches Wachstum um 31 Prozent im Neugeschäft mit Privatkunden.

Das Cateringunternehmen DO&CO erzielte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 eine Ergebnis- und Umsatzsteigerung.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch deutliche Zuwächse verbuchen können. Der ATX gewann zum Sitzungsende starke 2,45 Prozent auf 3.553,46 Einheiten und setzte damit die Vortageserholung beschleunigt fort, nachdem der heimische Leitindex zuvor vier starke Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen merklich nach oben.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Ergebnisvorlagen in der laufenden Berichtssaison Post, Lenzing und voestalpine in den Fokus. Die Aktien von allen drei Unternehmen reagierten mit Kursgewinnen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +5,13% 31,75 Euro BAWAG +4,11% 64,60 Euro Erste Group +4,01% 45,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

DO&CO -1,60% 147,40 Euro AT&S -1,32% 16,39 Euro AMAG -1,20% 24,60 Euro

ISIN AT0000999982