Wiener Aktienmarkt vorbörslich mit leichterer Tendenz erwartet

Der Wiener Aktienmarkt wird am Donnerstag zum Handelsstart mit leichterer Tendenz erwartet. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte rund eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn 0,1 Prozent im Minus.

Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird nach den deutlichen Vortageszuwächsen mit moderaten Kursabschlägen taxiert. Zur Wochenmitte hatten noch unerwartet niedrige US-Inflationszahlen beflügelt, da sie Hoffnungen auf eine näher rückende Leitzinssenkung in den USA geschürt hatten. Am Vorabend nach Börsenschluss in Europa hat die Fed laut Helaba-Analysten aber keine Eile bezüglich der Zinswende erkennen lassen.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltet sich die Meldungslage noch recht dünn. Ex Dividende wird am Berichtstag die UNIQA-Aktie gehandelt. Von Analystenseite meldete sich die Erste Group und stufte die CA Immo-Aktie von "Hold" auf "Reduce" ab. Das Kursziel wurde gleichzeitig von 32,00 auf 27,50 Euro nach unten revidiert. Am Mittwoch schlossen die CA Immo-Titel bei 29,58 Euro.

Die Wiener Börse hatte am Mittwoch nach den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten deutlich höher geschlossen. Der heimische Leitindex ATX gewann 1,36 Prozent auf 3.661,91 Punkte.

Am heimischen Aktienmarkt zog die Lenzing-Aktie mit einem Kurssprung in Höhe von 13,5 Prozent die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Der brasilianische Zellstoffkonzern Suzano übernimmt einen 15-Prozent-Anteil an dem Faserhersteller für 230 Mio. Euro und kann bis Ende 2028 einen weiteren 15 Prozent-Anteil erwerben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

Lenzing +13,47% 36,65 Euro Andritz +5,26% 60,00 Euro Kapsch TrafficCom +3,29% 8,80 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

AT&S -3,11% 21,80 Euro FACC -2,86% 8,16 Euro AUSTRIACARD -2,48% 5,90 Euro

ste/ger

ISIN AT0000999982