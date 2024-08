Wiener Aktienmarkt vorbörslich moderat im Plus erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch an den vorsichtigen Aufwärtstrend der Vortage anknüpfen. Eine Bankenindikation auf den ATX stand rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher bei 3.704 Punkten. Damit steuert der heimische Leitindex den vierten Gewinntag in Folge an.

Im europäischen Umfeld deuteten sich vorbörslich nur leichte Gewinne an. Auch in Asien agierten die Marktakteure zurückhaltend. Die Anleger warten mit Spannung auf die Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, der ein Trendsetter des Boomthemas Künstliche Intelligenz (KI) ist.

Von am Vormittag anstehenden Daten zur Geldmenge in der Eurozone sind Marktbeobachtern zufolge hingegen nur geringe Impulse zu erwarten. Denn "die Zinssenkungserwartungen bezüglich der EZB im September werden durch den erwarteten Anstieg des M3-Wachstums nicht ernsthaft in Gefahr gebracht", schreiben die Ökonomen der Helaba in ihrem Tagesausblick.

Unternehmensseitig werden am heimischen Aktienmarkt einige Zahlen aus dem Immobiliensektor erwartet. In der Früh standen bereits VIG mit Halbjahreszahlen im Fokus. Die Papiere des Versicherers verloren zuletzt auf Tradegate 0,8 Prozent.

Das Unternehmen hätte insbesondere beim Gewinn vor Steuern (EBT) die Konsenserwartungen übertroffen, kommentierte Erste-Analyst Thomas Unger. Insgesamt zeige das Zahlenwerk, dass sich die starke operative Leistung von 2023 in der ersten Hälfte von 2024 fortsetze.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,07 Prozent höher bei 3.697,31 Punkten geschlossen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Pierer Mobility +8,68% 28,80 Euro RHI Magnesita +1,67% 42,60 Euro Mayr-Melnhof +1,52% 100,00 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Warimpex -5,80% 0,65 Euro Polytec -3,22% 3,01 Euro UBM Development -2,88% 20,20 Euro

spa/ste

ISIN AT0000999982