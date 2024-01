Wiener Aktienmarkt vorbörslich ruhig erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag in einem gemächlichen Tempo aufnehmen. Eine ATX-Indikation tendierte eine halbe Stunde vor Eröffnung um 0,11 Prozent höher.

Nachdem am Vortag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank im Fokus gestanden hatte, richten sich die Blicke zum Wochenschluss auf Verbraucherdaten aus den USA. Laut bereits am Donnerstag veröffentlichten Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten wuchs der private Konsum erneut solide, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. Dies werde sich in den heutigen Daten widerspiegeln.

"Druck zu Zinssenkungen dürfte die US-Notenbank angesichts der robusten Werte nicht verspüren. Das gilt auch mit Blick auf die noch erhöhte Inflation. So liegen die PCE-Deflatoren wohl weiterhin klar oberhalb einer Jahresrate von 2 %", so die Helaba weiter.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage zunächst dünn. Zu Wort meldeten sich Analysten der Erste Group und der Berenberg. So stuften die Erste-Experten die Aktien der Telekom Austria von "Buy" auf "Hold" ab. Die Berenberg-Fachleute hoben ihrerseits das Kursziel für die Anteile der Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) von 66 auf 67 Euro.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,20 Prozent höher bei 3.437,99 Punkten geschlossen. Im Fokus stand die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die den Leitzins unverändert belassen hatte. Auf Unternehmensebene gestaltete sich die Nachrichtenlage indes dünn.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +2,47% 0,83 Euro Austriacard +2,37% 6,04 Euro Polytec +1,93% 3,69 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Lenzing -3,23% 30,00 Euro EuroTeleSites -1,73% 3,98 Euro Rosenbauer -1,61% 30,50 Euro

