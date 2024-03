Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Abschlägen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,46 Prozent. Am heutigen großen Verfallstag, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen, kann es zu größeren Kursschwankungen kommen.

Am Vortag hatten unerwartet gestiegene Preisdaten aus den USA für trübe Stimmung an den Märkten gesorgt. Auch am Freitag stehen datenseitig die USA im Blickpunkt, hier stehen erste Stimmungsindikatoren für März im Kalender, nämlich der Empire State Index, die Industrie-Umfrage in der Fed-Region New York, sowie das Michigan Sentiment, die Verbraucherumfrage der Universität Michigan. Außerdem wird die US-Industrieproduktion für Februar veröffentlicht.

In Wien geht die Berichtssaison weiter: Lenzing legte vorbörslich Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vor. Der Faserhersteller hat für 2023 einen Nettoverlust von 593 Mio. Euro gemeldet und schreibt aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wert von fünf Produktionswerken um 465 Mio. Euro ab, wurde bekannt.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse leichter geschlossen, der ATX gab 0,21 Prozent auf 3.397,38 Einheiten ab. Vor allem die veröffentlichten US-Preisdaten drückten international auf die Aktienkurse. Die unerwartet hohen US-Erzeugerpreise sprechen gegen eine rasche Zinssenkung durch die Fed und lösten diese Bewegungen aus.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Nachrichten der Verbund, voestalpine und Pierer Mobility ins Blickfeld der Akteure. voestalpine schlossen nach einer Gewinnwarnung mit einem Abschlag von 0,9 Prozent. Der Energiekonzern Verbund hat im Vorjahr prächtig verdient, als negativ werteten die Analysten der Erste Group aber hohe Abschreibungen. Die Verbund-Papiere verbuchten ein Minus von 1,6 Prozent. Pierer Mobility legten ebenfalls Zahlen für 2023 vor, die Papiere gingen prozentuell unverändert aus dem Handelstag.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Frequentis +4,44% 25,90 Euro Immofinanz +1,84% 22,10 Euro EuroTeleSites +1,71% 3,56 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

UBM Development -3,72% 18,10 Euro Semperit -2,99% 11,70 Euro AMAG -2,15% 27,30 Euro

