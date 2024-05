Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am heutigen Donnerstag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Eine Bankenindikation auf den heimischen Leitindex signalisierte rund 30 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,55 Prozent. Der Handelsauftakt an den europäischen Leitbörsen wird mit einer wenig veränderten Tendenz erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Porr und SBO ins Blickfeld der Anleger. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) hat im 1. Quartal 2024 bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich weniger Gewinn gemacht - nach Steuern blieb ein Überschuss von 15,0 Mio. Euro, nach 21,3 Mio. Euro im gleichen Quartal des Vorjahres. Die Experten der Erste Group bewerteten das Zahlenwerk "einen Hauch" unter den Prognosen.

Der Baukonzern Porr steigerte im abgelaufenen Jahresviertel den Gewinn vor Steuern von 4,5 Mio. auf 8 Mio. Euro. Hier schreiben die Analysten von der Erste Group von einem guten Start in das Geschäftsjahr 2024 bei der Porr und verweisen auf ein positives Gewinnmomentum, welches sich von den vorangegangenen Quartalen fortgesetzt habe. Die Zahlen lagen zudem über den Erwartungen.

Die Erste Group meldete sich zudem zu Wienergerber und stufte die Aktie von "Accumulate" auf "Hold" zurück. Gleichzeitig wurde das Kursziel für den weltgrößten Ziegelhersteller von 30,0 auf 35,5 Euro nach oben revidiert.

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit Kursverlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX verlor 0,44 Prozent auf 3.758,87 Einheiten. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich mit Abschlägen. Etwas belastend wirkten die veröffentlichten Inflationszahlen aus Großbritannien, welche höher als erwartet ausfielen.

Unter den Einzelwerten in Wien stiegen CA Immo nach ihrer Zahlenvorlage um 1,7 Prozent. Satte Kursverluste in Höhe von 4,9 Prozent gab es hingegen bei Marinomed nach ihrer Ergebnisvorlage zu sehen. Das Korneuburger Biotechnologie-Unternehmen hat für das erste Quartal 2024 einen starken Umsatzrückgang von 3,3 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro vermeldet.

Die größten Kursgewinner im prime market am Mittwoch:

RHI Magnesita +5,17% 42,70 Euro Verbund +2,68% 76,50 Euro AT&S +1,74% 22,22 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Mittwoch:

Marinomed -4,88% 15,60 Euro Pierer Mobility -4,58% 37,50 Euro OMV -3,12% 46,58 Euro

