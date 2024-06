Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit schwächerer Tendenz in den Handel starten. Rund 45 Minuten vor dem Sitzungsbeginn stand eine Indikation auf den ATX um 0,68 Prozent tiefer. Die europäischen Leitbörsen werden nach uneinheitlichen Übersee-Vorgaben ebenfalls etwas leichter erwartet.

Datenseitig sind die Blicke am Vormittag auf den deutschen Arbeitsmarkt gerichtet. Am Nachmittag rücken dann die US-Industrieaufträge ins Blickfeld der Investoren. Darüber hinaus richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Zinsentscheidung der EZB. Es wird allgemein erwartet, dass die Notenbank die Leitzinsen am Donnerstag senken wird.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch eher dünn aus. Der Versicherungskonzern UNIQA wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,57 Euro je Aktie ausschütten. Einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands stimmte die Hauptversammlung am gestrigen Montag zu, wie das Unternehmen mitteilte.

Am Montag hatte der ATX um 0,33 Prozent höher bei 3.700,62 Punkten geschlossen. Schwache Konjunkturdaten aus dem In- und Ausland bremsten den heimischen Aktienmarkt kaum. So ist das österreichische Bruttoinlandsprodukt (BIP) heuer im 1. Quartal zur Vorjahresperiode real um 1,1 Prozent geschrumpft, was insbesondere auf die Entwicklung in der Industrie und im Großhandel zurückzuführen sei, wie die Statistik Austria mitteilte.

In der US-Industrie hat sich die Stimmung im Mai unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM signalisiert so weiterhin eine Schrumpfung des Sektors. Der von S&P-Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Industrie der Eurozone stieg zwar auf den höchsten Stand seit 14 Monaten, aber nicht so stark wie noch in einer ersten Schätzung angegeben.

Unter den Einzelwerten am heimischen Aktienmarkt stiegen Strabag um 2,6 Prozent. Der Baukonzern hat in der Slowakei einen Großauftrag an Land gezogen. Hinzu kam, dass die Analysten der Erste Group das Kursziel für die Strabag-Aktie anhoben und die Kaufempfehlung "Buy" bekräftigten.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Agrana +4,06% 14,10 Euro DO&CO +3,43% 144,60 Euro Strabag +2,59% 41,65 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Marinomed -2,50% 13,65 Euro FACC -1,98% 6,92 Euro s Immo -1,81% 21,70 Euro

