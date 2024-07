Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Dienstag mit tieferen Notierungen in den Handel starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigte sich rund 40 Minuten vor Sitzungsbeginn 0,51 Prozent schwächer. Auch das europäische Umfeld wird zu Handelsbeginn mit negativen Vorzeichen erwartet.

Datenseitig steht heute Vormittag in Deutschland mit der ZEW-Umfrage ein wichtiger Stimmungsindex zur Veröffentlichung an. In den USA werden dann am Nachmittag vor allem die Einzelhandelsumsätze mit Aufmerksamkeit verfolgt.

Ergebnisse gibt es am Berichtstag von der Telekom Austria sowie von EuroTeleSites. Beide Unternehmen legen die Zahlen am Abend nach Handelsschluss vor.

Am Montag ist der Wiener Aktienmarkt nach zuletzt drei Gewinntagen in Folge wieder etwas zurückgekommen. Der ATX stand zum Handelsende um 0,59 Prozent im Minus bei 3.684,49 Punkten.

Zum Wochenauftakt galt es für die Marktakteure das versuchte Attentat auf Ex-Präsidenten Donald Trump einzuordnen. "Der Wahlkampf in den USA dürfte mit dem Attentat auf Trump in die heiße Phase treten und es ist davon auszugehen, dass Trump den Vorfall für sich zu nutzen weiß und politisches Kapital daraus schlagen wird", kommentierten die Experten der Helaba. Experten gehen davon aus, dass die Chancen für Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November gestiegen seien.

Finanzaktien profitierten nur vorübergehend von unerwartet guten Quartalsergebnissen der US-Investmentbank Goldman Sachs. BAWAG schlossen letztlich ein Prozent im Minus und RBI verloren 0,2 Prozent. Erste Group hielten sich 0,3 Prozent im Plus.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

Austriacard +3,30% 5,95 Euro Palfinger +1,78% 22,85 Euro Polytec +1,22% 3,33 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Pierer Mobility -3,49% 30,40 Euro Verbund -2,59% 75,10 Euro RHI Magnesita -2,30% 42,50 Euro

ger/sko

ISIN AT0000999982