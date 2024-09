Wiener Aktienmarkt vorbörslich schwächer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit kleinen Verlusten in den Tag starten. Eine Banken-Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisiert rund eine halbe Stunde vor Handelsstart ein kleines Minus von 0,4 Prozent. Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. An anderen Börsen in Europa dürfte es hingegen nach starken Vortagesgewinnen weiter nach oben gehen. Für gute Börsenstimmung sorgt weiter die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung in China.

In Wien könnten zum Wochenschluss die Aktien der CA Immo im Fokus stehen. Die Analysten der Erste Group haben ihre Empfehlung für die Aktie nach den zuletzt starken Kursverlusten von "reduce" auf "accumulate" erhöht. Die Erste-Analysten sehen keine fundamentale Rechtfertigung für den jüngsten "Kurs-Kollaps" und damit eine günstige Einstiegsgelegenheit.

Für Impulse könnten im Tagesverlauf Inflationsdaten aus Europa und den USA sorgen. Spanien und Frankreich melden vorläufige Preisdaten, in den USA werden am Nachmittag die Deflatoren für den privaten Konsum veröffentlicht. "Die Jahresrate des Gesamtdeflators wird auch durch schwächere Benzinpreise gedrückt, die des Kerndeflators aber könnte bei einem moderaten monatlichen Plus wie schon die CPI-Kernrate ansteigen, weil ein ungünstiger Basiseffekt wirkt", schreiben die Analysten der Helaba.

Am Donnerstag hatte der ATX um 0,73 Prozent höher bei 3.617,73 Punkten geschlossen. Stark gesucht waren vor allem die beiden Immobilienwerte CA Immo (plus 6,1 Prozent) und Immofinanz (plus 3,2 Prozent).

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility +4,26% 26,90 Euro voestalpine +4,15% 22,60 Euro Mayr-Melnhof +3,44% 90,20 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

CA Immo -6,09% 21,88 Euro Immofinanz -3,15% 17,84 Euro UBM Development -2,91% 20,00 Euro

