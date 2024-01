Wiener Aktienmarkt vorbörslich sehr schwach erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit deutlich tieferen Kursen aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund zwanzig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 1,04 Prozent. Auch an den wichtigsten europäischen Handelsplätzen zeichnet sich ein negativer Sitzungsbeginn ab.

Datenseitig sind die Blicke am Vormittag auf die Eurozone gerichtet, wo die vorläufigen Verbraucherpreise für Dezember veröffentlicht werden. "An der Erwartung eines Anstiegs der Teuerungsrate ist nicht zu zweifeln, nachdem aus Deutschland, Frankreich sowie Belgien höhere Jahresraten gemeldet wurden und diese in Spanien konstant geblieben ist", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Datenvorlage. Sie glauben nicht, dass eine frühe Senkung der Leitzinsen durch die EZB wahrscheinlicher wird.

Als weiterhin "ambitioniert" bezeichnet die Helaba die Zinserwartungen der Marktteilnehmer in den USA. "Eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März sowie eine Reihe weiterer Zinssenkungsschritte sind noch immer eskomptiert. Für einen regelrechten Zinssenkungszyklus bedarf es unseres Erachtens aber einer massiven Abkühlung des US-Arbeitsmarktes", so die Analysten. Vor diesem Hintergrund wird der US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Nachmittag veröffentlicht wird, von besonderer Bedeutung sein.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,26 Prozent und 3.420,17 Punkten. Starke Nachfrage gab es am Nachmittag vor allem in den Aktien der Erste Group. Die im ATX schwer gewichteten Titel schlossen 2,9 Prozent im Plus. Gut gesucht waren auch Lenzing. Die Aktien des Faserherstellers konnten sich mit einem Plus von 3,1 Prozent von ihren starken Vortagesverlusten erholen.

Tagesgewinner im prime market waren Warimpex, die Aktien legten bei schwachen Umsätzen 8,5 Prozent zu. Ein größeres Plus von 4,2 Prozent verbuchten auch die Titel des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer. Schlusslicht waren die Aktien von Frequentis mit einem Minus von 2,5 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Warimpex +8,50% 0,83 Euro Rosenbauer +4,17% 30,00 Euro EuroTeleSites +3,73% 3,75 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Frequentis -2,48% 27,50 Euro Palfinger -0,99% 25,05 Euro Zumtobel -0,94% 6,34 Euro

kat/sto

ISIN AT0000999982