Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit Abschlägen starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund 20 Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,46 Prozent. Die europäischen Leitbörsen werden nur wenig verändert erwartet.

Für Bewegung könnte der heutige große Verfallstag, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen ausgelaufen sind, sorgen.

Meldungsseitig blieb es bisher sehr ruhig, von Analystenseite kam eine Stimme zur Immofinanz. Die Erste Group hat ihre Einschätzung für die Aktien des Immo-Konzerns auf "Reduce" zurückgenommen, das Kursziel wurde gleichzeitig von 18,6 auf 22,5 Euro angehoben.

Von Konjunkturdatenseite stehen am Vormittag Stimmungsindikatoren aus der europäischen Wirtschaft im Fokus. In den USA stehen der Index der Frühindikatoren und die Zahl der Eigenheimverkäufe im Datenkalender. "Ersterer wird rückläufig erwartet und bei Letzteren sollte eine Enttäuschung nicht ausgeschlossen werden, denn die Zahl der schwebenden Hausverkäufe war im Vormonat deutlich gesunken. Die Zinssenkungserwartungen könnten da her wieder zulegen", schreiben die Experten der Helaba.

Am Donnerstag hatte die Wiener Börse mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Der ATX gewann 0,97 Prozent auf 3.630,81 Einheiten. Neuigkeiten gab es von Rosenbauer. Das Unternehmen hat den bereits kolportierten Einstieg von Stefan Pierer, Mark Mateschitz sowie der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) über eine Kapitalerhöhung bestätigt. Rosenbauer-Titel schlossen mit plus 3,2 Prozent auf exakt 35,0 Euro.

Einheitlich fester zeigten sich die schwergewichteten Banken. Erste Group verteuerten sich um 1,5 Prozent und BAWAG gewannen ebenfalls um 1,5 Prozent. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International konnten ein Plus von 1,7 Prozent verbuchen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

RHI Magnesita +4,04% 38,60 Euro Rosenbauer +3,24% 35,00 Euro AT&S +2,69% 22,14 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -3,06% 28,50 Euro EuroTeleSites -2,12% 3,70 Euro s Immo -1,84% 21,30 Euro

