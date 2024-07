Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte am Mittwoch mit Verlusten in den Handel starten. Eine Indikation auf den Leitindex ATX notierte kurz nach 8.15 Uhr um 0,42 Prozent tiefer. Konjunkturseitig richten sich die Blicke zur Wochenmitte auf Einkaufsmanagerindizes in Frankreich, Deutschland und der Eurozone.

"Wir halten aufgrund der vergleichsweise niedrigen Niveaus leichte Stimmungsverbesserungen sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor für wahrscheinlich", schrieben die Experten der Helaba. Der Einfluss auf die Zinserwartungen sollte sich in Grenzen halten.

In den USA werden wichtige Daten indes erst am Donnerstag herausgegeben. Heute könnten allerdings Fed-Vertreter letzte Hinweise auf den geldpolitischen Ausblick geben, bevor die sogenannte "Blackout Period" beginnt, so die Helaba weiter.

Auf Unternehmensseite rückte am heimischen Markt RHI Magnesita ins Blickfeld. Der Feuerfestkonzern hat im ersten Halbjahr einen stabilen Umsatz vorgelegt. Das Ergebnis stieg leicht an. Die Titel hatten am Vortag 1,2 Prozent gewonnen.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,02 Prozent schwächer bei 3.685,90 Punkten geschlossen. Während Banken Zuwächse verzeichneten, ging es bei den Aktien der heimischen Ölunternehmen hinab. Dabei verloren die schwergewichteten Titel von OMV 1,9 Prozent.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

Addiko Bank +1,46% 20,90 Euro RHI Magnesita +1,17% 43,10 Euro DO&CO +1,00% 161,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

Marinomed -4,39% 10,90 Euro FACC -2,37% 7,40 Euro Palfinger -2,00% 22,10 Euro

