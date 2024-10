Wiener Aktienmarkt vorbörslich tiefer erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Freitag mit leichten Kursverlusten starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Minus von 0,36 Prozent. Auch die europäischen Börsen werden tiefer erwartet, die Vorgaben aus den USA waren uneinheitlich, jene aus Asien fielen ebenfalls gemischt aus.

Datenseitig steht der deutsche ifo Geschäftsklimaindex im Fokus, "In der Summe ergibt sich eine leicht positive Indikation, vor allem weil die Einkaufsmanagerindizes gestern auf der Oberseite überrascht haben, sowohl im Industrie- als auch im Servicesektor. Eine Trendwende für die deutsche Wirtschaft auszurufen erschiene gleichwohl verfrüht", schreiben die Experten der Helaba im Vorfeld der Veröffentlichung. In den USA werden am Nachmittag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter für den Monat September im Fokus stehen.

In Wien blieb es meldungsseitig vor Börsenstart sehr ruhig, auch von Analystenseite kamen noch keine Impulse.

Am Donnerstag hatte der Wiener Aktienmarkt im Minus geschlossen. Der ATX gab 0,23 Prozent auf 3.549,71 Einheiten nach. Damit verbuchte der heimische Leitindex bereits seinen 4. Verlusttag in Folge. An den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag hingegen mit den Aktienkursen nach den jüngsten Kursverlusten überwiegend etwas nach oben.

Die Meldungslage war am Donnerstag mager. Unter den Schwergewichten gewannen Verbund und voestalpine um 2,2 bzw. 0,8 Prozent. Die schwergewichteten Banken gaben hingegen mehrheitlich nach. BAWAG verbilligten sich um 1,2 Prozent und Erste Group verloren 0,9 Prozent. Die Aktien der Raiffeisen Bank International gingen prozentuell unverändert aus dem Handelstag.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

Verbund +2,18% 77,30 Euro AMAG +1,26% 24,10 Euro Polytec +0,78% 2,60 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

Pierer Mobility -7,56% 13,45 Euro Mayr-Melnhof -4,29% 82,50 Euro RHI Magnesita -2,84% 37,70 Euro

ISIN AT0000999982