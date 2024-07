Wiener Aktienmarkt vorbörslich wenig bewegt erwartet

Die Wiener Börse dürfte den Handel am Dienstag kaum verändert aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Sitzungsbeginn ein Mini-Plus von 0,02 Prozent. Auch in Europa zeichnet sich vorbörslich kein klarer Trend ab. Die Vorgaben aus den USA sind freundlich, auch Asien zeigte sich tendenziell höher.

Datenseitig steht heute die Schnellschätzung der Teuerungsrate für die Eurozone im Fokus. Außerdem richten sich die Blicke auf das portugiesische Städtchen Sintra, in dem derzeit das geldpolitische Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) stattfindet. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise, wie es geldpolitisch dies- und jenseits des Atlantiks weitergehen könnte.

"Marktseitig wird aktuell sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinssenkung im September gerechnet. Jedoch ist dies "nur" mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70 % eingepreist, weshalb das Marktsentiment durch Äußerungen von Lagarde oder Powell sowohl in die eine als auch in die andere Richtung bewegt werden könnte", schreiben die Experten der Helaba.

Die Meldungslage blieb bisher dürftig, von Analystenseite gab es Neuigkeiten für UBM. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt.

Am Montag hatte der ATX sich um 1,08 Prozent auf 3.648,52 Einheiten gesteigert. Der Handelstag stand im Zeichen der ersten Wahlrunde in Frankreich bei der der Rassemblement National (RN) die Nase vorn hatte. Allerdings weniger stark als von Experten im Vorfeld erwartet. Präsident Emmanuel Macron und das linke Lager werden nun versuchen, ihren Sieg mit einer gemeinsamen Front bei den Stichwahlen am 7. Juli zu verhindern.

Branchenseitig hatten Bankenwerte zu Wochenbeginn die Nase vorn. BAWAG und Erste Group verteuerten sich um 3,2 bzw. 1,9 Prozent, für die Titel von Raiffeisen ging es um 0,7 Prozent hinauf. Bei den weiteren Einzelwerten stiegen Semperit im Prime-Market-Segment um 2,6 Prozent. Rund ein Jahr nach dem Verkauf des Medizingeschäfts an Harps Global hat der Wiener Gummi- und Kautschukkonzern nun auch das noch verbliebene Medizingeschäft abgegeben.

Die größten Kursgewinner im prime market am Montag:

EuroTeleSites +3,83% 3,80 Euro BAWAG +3,21% 61,00 Euro Rosenbauer +3,12% 36,30 Euro

Die größten Kursverlierer im prime market am Montag:

Frequentis -4,26% 31,50 Euro Flughafen Wien -3,15% 49,20 Euro Pierer Mobility -2,05% 28,60 Euro

